Провід СКУ та лідери української громади Німеччини зустрілися впливовим аналітичним центром

Керівництво Світового конґресу українців і лідери української громади Німеччини зустрілися з впливовим німецьким аналітичним центром Zentrum Liberale Moderne (LibMod).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.

Повідомляється, що увага зустрічі була зосереджена на трансатлантичному контексті відносин між Україною та Німеччиною, ключових питаннях безпеки в регіоні, протидії російській агресії, наслідках реалізації проєкту «Північний потік-2», перспективах євроатлантичної інтеграції України та пріоритетів для майбутньої співпраці між СКУ та центром LibMod.

«Ця зустріч стала логічним продовженням дискусії, започаткованої під час реалізованих СКУ у 2019 році «Українських днів у Берліні», та вкотре підкреслила важливу роль громадянського суспільства та експертної спільноти», – зауважили в СКУ.

Нагадаємо, у травні Світовий конґрес українців закликав Федеральний Уряд та Демократичні партії Німеччини негайно запровадити мораторій на російський газогін «Північний потік-2», який планується добудувати цього літа.