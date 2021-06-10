СКУ презентував ініціативу для молоді діаспори «30 до 30»

Світовий конґрес українців до 30-річчя Незалежності України презентував світову культурну ініціативу «СКУ: 30 до 30» для знайомства з майбутніми лідерами закордонного українства віком до 30 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

Зауважується, що це не конкурс і не змагання. Це – культурна ініціатива, покликана розповісти про молодь закордонного українства, що саме зараз творить майбутнє України у світі.

«Ініціативність, ефективність і креативність, вміння працювати у команді та проявляти лідерські якості, участь у волонтерських проєктах і професійні досягнення в країні проживання стануть визначальними під час формування короткого списку «СКУ: 30 до 30», – ідеться в повідомленні.

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Номінантів потрібно надсилати до 7 липня. Експертний комітет СКУ сформує короткий список із 30 молодих активних українців з різних куточків планети, який презентуємо 19 серпня, напередодні 30-річчя Незалежності України.

Дізнатися деталі та запропонувати кандидатуру через свою українську організацію за кордоном або заповнити форму можна на цьому сайті.