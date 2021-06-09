Конґрес українців Канади надав рекомендації щодо майбутнього саміту НАТО

Конґрес українців Канади (КУК) оприлюднив рекомендації щодо майбутнього саміту лідерів членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 14 червня у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні КУК.

Зауважується, що на саміті лідерів НАТО Альянс має відповісти єдністю та вирішити питання про збільшення Росії загрози світовому миру.

«Будь ласка, прочитайте та поділіться рекомендаціями КУК щодо дій, до яких лідери НАТО мають вчинити на саміті», – йдеться в повідомленні.

Так, члени НАТО повинні:

протистояти зростаючій російській загрозі світовому миру та безпеці

пришвидшити план дій щодо українського членства в НАТО

збільшити допомогу Україні в галузі безпеки

зміцнити санкції проти Росії

Детальніші рекомендації доступні тут.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців (СКУ) очолив глобальну адвокаційну кампанію, у межах якої закликав українські громади та друзів України звернутися до очільників держав-членів НАТО на підтримку прискорення надання Україні плану дій щодо членства у НАТО.