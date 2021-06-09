Очільники українських організацій зустрілися з посадовцями міськради Кракова

8 червня за ініціативи та участі Генерального консула України в Кракові Вячеслава Войнаровського відбулася робоча зустріч очільників українських громадських організацій та об’єднань Кракова з посадовцями Краківської міської ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство у Кракові.

У бесіді взяли участь: консул ГКУ в Кракові Максим Музичко; голова Краківського кола Об’єднання українців Польщі Андрій Олійник; голова правління Фундації «Зустріч» Анна Петюренко та співзасновниця і член правління цієї ж громадської організації Олександра Запольська; співзасновниця Фундації масових видовищ Надія Мороз-Ольшанська; голова Фундації українсько-польської співпраці U-Work Рафал Грабовський.

Краківську міську раду представляли: Уповноважений президента Кракова з питань культури Роберт Пясковський; керівник Відділу фінансування культурних проєктів Йоанна Гвоздь; керівник Відділу з питань міських культурних установ і співпраці в галузі культури Ядвіга Гутовська – Жила; експерт з питань щодо стратегій, досліджень та аналізу в галузі культури та спадщини Магдалена Ортмани.

Зауважується, що метою проведення зустрічі була координація взаємодії української громади міста з мерією при спільній реалізації проєктів та організації заходів, за підтримки Краківської міської ради, насамперед у сферах: культури, мистецтва, туризму, збереження місць української національної пам’яті, а також при проведенні акцій і презентацій історико-культурної спадщини України.

Також обговорювалися перспективи розширення мережі музейних установ Кракова, де запроваджено українські аудіогіди, в рамках реалізації ініціативи дружини Президента України О.Зеленської. Розглядалось питання забезпечення краківських бібліотек сучасною українською літературою.

Крім того, важливою темою бесіди була організація у Кракові заходів присвячених 30-й річниці Незалежності України.

«Дана зустріч стала важливим елементом консолідації української спільноти Кракова і розвитку її контактів з міським самоврядуванням», – додали у Генконсульстві.

Нагадаємо, Генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський і консульський агент ГКУ в Кракові Христина Дейнега відвідали Європейський колегіум у Кракові та обговорили, зокрема, питання культурних потреб українських дітей і підлітків.

Фото: Генконсульство України у Кракові