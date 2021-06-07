У Шотландії діаспора здійснила паломництво до українського пам’ятника

Українська громада Шотландії здійснила щорічне паломництво до українського пам’ятника у місцевому населеному пункті Карфін.

Як передає Укрінформ, про це повідомило консульство України в Единбурзі.

«Український пам’ятник у населеному пункті Карфін продовжує свою роль як місце паломництва українців Шотландії і як символ боротьби за незалежність України. Ми вдячні усім українцям, хто зберігає український дух в Шотландії. З гордістю і пошаною продовжуємо традицію вшанувати в цей день тих, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українці Шотландії у рік відзначення 30-ї річниці Незалежності України та 75-річчя післявоєнної хвилі прибуття українців в Шотландію приєдналися до глобальної акції «Озеленення планети».

Фото: консульство України в Единбурзі