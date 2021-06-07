У Бразилії встановлять пам’ятний камінь на честь річниці початку української імміграції

У бразильському місті Марінга, що у штаті Парана, відбудеться церемонія встановлення пам’ятного каменю на честь 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії та 30 років відновлення Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Бразилії.

«Посол України та його дружина повинні повернутися до Марінги, шт. Парана у другому семестрі для церемонії встановлення пам’ятного каменю на честь 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії та 30 років відновлення Незалежності України, яке відбудеться 24 серпня», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що, за даними муніципалітету Марінга, українська громада міста налічує близько 200 сімей.

«У муніципалітеті мають бути побудовані культурний центр і сквер для збереження культури цієї європейської нації», – додали в посольстві.

Нагадаємо, адміністрація бразильського міста Марінга виділив кілька земельних ділянок для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина» та Площі України.

Фото: місто Марінга / Вікіпедія