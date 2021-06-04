Український центр в Осло та СУОД оголосили конкурс для дітей діаспори

Український культурно-освітній центр у Норвегії, Спілка Українських Освітян Діаспори (СУОД) за сприяння Посольства України в Королівстві Норвегія оголосили Міжнародний конкурс відеопроєктів «Вивчати українську – круто!» для дітей та підлітків, які проживають за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це організатори повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.

У положенні конкурсу зазначається, що участь в ньому можуть взяти діти та молодь віком від 11 до 17 років включно, які проживають за межами України та навчаються в українських школах за кордоном.

Конкурсантам необхідно подати на розгляд журі відеоролики у форматі MPEG4 HD тривалістю до 5 хвилин на тему мотивації вивчення української мови, хто допомагає в цьому, чому це важливо. Підлітки також можуть представити свою українську школу, взяти інтерв'ю в людей, які допомагають їм підтримувати та зміцнювати мотивацію до вивчення української мови.

Для участі в конкурсі учителю/директору української школи за кордоном чи батькам/опікунам потрібно заповнити відповідну реєстраційну анкету та надіслати конкурсну роботу на електронну адресу infospilkauuea@gmail.com.

Повідомляється, що переможці будуть визначені в двох вікових категоріях: вікова категорія 11-14 років (1,2,3 місце) та вікова категорія 15-17 років (1,2,3 місце).

Організатори прийматимуть роботи до 8 серпня 2021 року, а переможців оголосять 24 серпня 2021 року, у День 30-річчя проголошення Незалежності України.

«Юні діаспоряни матимуть змогу виграти цінні нагороди та показати, що вивчати українську - це дійсно круто!», - резюмували організатори конкурсу.

Фото: Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія