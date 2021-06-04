Маленьких онкохворих українців у Білорусі привітали з Днем захисту дітей

Посольство України в Республіці Білорусь спільно з Міжнародним благодійним фондом "Сила Добра" 3 червня привітали маленьких українців, які наразі проходять лікування в Білорусі, з Міжнародним днем захисту дітей та вручили їм подарунки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбуці Посольства України в Республіці Білорусь.

Зазначається, що Консул Посольства України в Республіці Білорусь та представник благодійного фонду Елена Гордеева, зокрема, завітали до Республіканського научно-практичного центру дитячої онкології та гематології, де наразі проходять лікування 21 пацієнт з України.

Вони вручили маленьким пацієнтам подарунки, придбані за кошти, зібрані співробітниками посольства та фондом «Сили добра», та розповіли батькам дітей про актуальну ситуацію з транспортним сполученням між Україною та Білоруссю.

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Також український дипломат повідомив про можливість отримання відповідних консультацій у Посольстві у разі необхідності сприяння в поверненні на Батьківщину.

Фото: Фейсбук Посольства України в Республіці Білорусь