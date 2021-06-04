Маленьких онкохворих українців у Білорусі привітали з Днем захисту дітей
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбуці Посольства України в Республіці Білорусь.
Зазначається, що Консул Посольства України в Республіці Білорусь та представник благодійного фонду Елена Гордеева, зокрема, завітали до Республіканського научно-практичного центру дитячої онкології та гематології, де наразі проходять лікування 21 пацієнт з України.
Вони вручили маленьким пацієнтам подарунки, придбані за кошти, зібрані співробітниками посольства та фондом «Сили добра», та розповіли батькам дітей про актуальну ситуацію з транспортним сполученням між Україною та Білоруссю.
Також український дипломат повідомив про можливість отримання відповідних консультацій у Посольстві у разі необхідності сприяння в поверненні на Батьківщину.
Фото: Фейсбук Посольства України в Республіці Білорусь