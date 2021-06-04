У Вільнюсі до 30-річчя незалежності України відкрилася виставка художника Богомазова

У Вільнюсі 3 червня відкрилася виставка робіт видатного українського художника-авангардиста, теоретика мистецтва і педагога Олександра Богомазова (1880-1930) «Лабораторія творчості».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного художнього музею Литви.

«Виставка пропонує глядачеві зануритися у творчий процес художника. Поряд із картинами представлено багато ескізів та досліджень, які дають можливість побачити внутрішні творчі перетворення, появу живописних ідей «на кінчику олівця» та їх перетворення у неперевершені художні образи», - сказала куратор виставки Олена Кашуба-Вольвач.

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Окремо підкреслюється, що ця виставка, яка відкрилася в Палаці Радзивіллів (входить до системи Художнього музею Литви), проходить в межах святкування 30-ї річниці незалежності України.

Директор Національного художнього музею д-р Арунас Гелунас нагадав про те, який великий вплив мали на довоєнних російських художників-авангардистів та на післявоєнних московських концептуалістів два українських авангардисти: «Першим, звичайно ж, був Казимир Малевич, а другим - Олександр Богомазов!»

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На виставці представлені роботи із зібрань Національного художнього музею України та Національного культурно-мистецького комплексу «Арт-Арсенал», котрий зберігає творчий доробок Богомазова.

Виставка триватиме до 25 липня.