У Вільнюсі до 30-річчя незалежності України відкрилася виставка художника Богомазова
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного художнього музею Литви.
«Виставка пропонує глядачеві зануритися у творчий процес художника. Поряд із картинами представлено багато ескізів та досліджень, які дають можливість побачити внутрішні творчі перетворення, появу живописних ідей «на кінчику олівця» та їх перетворення у неперевершені художні образи», - сказала куратор виставки Олена Кашуба-Вольвач.
Окремо підкреслюється, що ця виставка, яка відкрилася в Палаці Радзивіллів (входить до системи Художнього музею Литви), проходить в межах святкування 30-ї річниці незалежності України.
Директор Національного художнього музею д-р Арунас Гелунас нагадав про те, який великий вплив мали на довоєнних російських художників-авангардистів та на післявоєнних московських концептуалістів два українських авангардисти: «Першим, звичайно ж, був Казимир Малевич, а другим - Олександр Богомазов!»
На виставці представлені роботи із зібрань Національного художнього музею України та Національного культурно-мистецького комплексу «Арт-Арсенал», котрий зберігає творчий доробок Богомазова.
Виставка триватиме до 25 липня.