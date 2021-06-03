У парламенті Греції експонують документи революційної організації з Одеси
Як передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Посольства України в Грецькій Республіці, експозицію відвідав й український посол Сергій Шутенко.
Зазначається, що виставка реконструює Грецьку Революцію 1821 року, в результаті якого було повалено османське панування та завойована незалежність Греції.
У числі експонатів глядачам пропонують оглянути оригінали документів про історію грецької держави, зокрема про революційну організацію „Filiki Eteria” («Спілка друзів»), яка була заснована на українській землі в місті Одеса в 1814 році і відіграла важливу роль у національній боротьбі за незалежність Греції.
Як зазначається, український посол оглянув виставку на запрошення Дипломатичного радника Президента Парламенту Греції Константіноса Економідіса та домовився про налагодження контактів між експертами та науковцями двох держав.
Фото: Посольство України в Грецькій Республіці, https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/en/