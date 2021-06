У парламенті Греції експонують документи революційної організації з Одеси

У грецькому парламенті на виставці до 200-річчя Грецької революції під назвою «Beholding Liberty! At the Hellenic Parliament, two centuries later» показали оригінали документів про революційну організацію „Filiki Eteria”, яка була заснована в Одесі та відіграла важливу роль у національній боротьбі за незалежність Греції.

Як передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Посольства України в Грецькій Республіці, експозицію відвідав й український посол Сергій Шутенко. Зазначається, що виставка реконструює Грецьку Революцію 1821 року, в результаті якого було повалено османське панування та завойована незалежність Греції. Читайте також: У Мілані відкрили виставку репродукцій старовинних українських ікон У числі експонатів глядачам пропонують оглянути оригінали документів про історію грецької держави, зокрема про революційну організацію „Filiki Eteria” («Спілка друзів»), яка була заснована на українській землі в місті Одеса в 1814 році і відіграла важливу роль у національній боротьбі за незалежність Греції. Посол України в Греції Сергій Шутенко Як зазначається, український посол оглянув виставку на запрошення Дипломатичного радника Президента Парламенту Греції Константіноса Економідіса та домовився про налагодження контактів між експертами та науковцями двох держав. Фото: Посольство України в Грецькій Республіці, https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/en/