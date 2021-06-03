У Калгарі проведуть віртуальний український фестиваль з пирогами
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.
«Час сказати всім: «Вітаємо!» та показати жителям Калгарі справжню українську гостинність!», - закликали організатори свята.
Зазначається, що формат фестивалю передбачає онлайн-трансляцію усіх заходів на сторінці фестивалю, що включають в себе українські танці та інші дійства.
Важливою складовою частиною фестивалю стане домашня випічка українських пирогів - "Perogy Drive Thru", які можна буде попередньо замовити та забрати біля Храму Стефана Первомученика у Калгарі за адресою проходження фестивалю: 4903 45 Street SW Calgary, AB.
Окрім пирогів, організатори пропонують бажаючим купити гарячу українську вечерю, VIP-пакет української їжі та інші делікатеси за попередніми замовленнями, які приймаються до 13 години 3 червня за місцевим часом.
«Це чудова можливість насолодитися вихідними та провести пікнік чи вечерю у себе вдома», - заохотили організатори фестивалю.
Вони додали, що попри неможливість гостям фестивалю зібратися в «живому» форматі, святкування українського фестивалю у Калгарі з соціальною дистанцією є чудовою альтернативою в часи коронавірусної пандемії.
Фото: Calgary Ukrainian Festival