У Калгарі проведуть віртуальний український фестиваль з пирогами

Українці та жителі канадського міста Калгарі 5 та 6 червня зможуть приєднатися до цьогоріч віртуального відзначення українського фестивалю (Calgary Ukrainian Festival) та поласувати українськими пирогами домашнього виробництва, доступними за попереднім замовленням.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Час сказати всім: «Вітаємо!» та показати жителям Калгарі справжню українську гостинність!», - закликали організатори свята.

Зазначається, що формат фестивалю передбачає онлайн-трансляцію усіх заходів на сторінці фестивалю, що включають в себе українські танці та інші дійства.

Важливою складовою частиною фестивалю стане домашня випічка українських пирогів - "Perogy Drive Thru", які можна буде попередньо замовити та забрати біля Храму Стефана Первомученика у Калгарі за адресою проходження фестивалю: 4903 45 Street SW Calgary, AB.

Окрім пирогів, організатори пропонують бажаючим купити гарячу українську вечерю, VIP-пакет української їжі та інші делікатеси за попередніми замовленнями, які приймаються до 13 години 3 червня за місцевим часом.

Читайте також: У США на пісенний конкурс запросили українську молодь з усього світу

«Це чудова можливість насолодитися вихідними та провести пікнік чи вечерю у себе вдома», - заохотили організатори фестивалю.

Вони додали, що попри неможливість гостям фестивалю зібратися в «живому» форматі, святкування українського фестивалю у Калгарі з соціальною дистанцією є чудовою альтернативою в часи коронавірусної пандемії.

Фото: Calgary Ukrainian Festival