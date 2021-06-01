У Йокогамі відбувся концерт голови Японсько-української мистецької асоціації

У Йокогамі за підтримки Посольства України в Японії 31 травня відбувся концерт японської скрипальки та голови Японсько-української мистецької асоціації Чіє Савада.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

«Під час заходу до глядачів з промовою звернулися колишній Посол Японії в Україні пан Шігекі Сумі та другий секретар Посольства Віолетта Удовік, які наголосили на унікальності української культури та розповіли про історію українсько-японських зв'язків», – розповіли в посольстві.

Крім того, у фоє посольство розгорнуло фотовиставку українського традиційного вбрання авторства Анни Сенік. Також гості заходу мали можливість придбати українську продукцію.

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Нагадаємо, у Японії відкрили виставку про Україну, яка проходить у рамках заходу «Місяць України» в приміщенні Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» JICA Plaza.