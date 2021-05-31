В Українській суботній школі в Анкарі закінчився навчальний рік

В Українській суботній школі в Анкарі провели свято останнього дзвоника, під час якого діти співали, читали вірші, дивилися мультфільми та переглянули виставку своїх художніх робіт.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Ще один навчальний рік у нашій суботній школі завершився. Вітаємо дітей та батьків. Звичайно, не порівняти допандемійні роки, коли щосуботи ми збиралися на заняття, приміщення школи наповнювалося дитячим сміхом, гомоном. Цьогоріч всі зустрічі відбувалися онлайн. Пишаюся тим, що ми не припинили процес навчання, продовжили вивчення української мови та літератури, історії України, разом танцювали, займалися спортом, малювали», – розповіла агентству директорка Української суботньої школи в Анкарі Валентина Хорунжа.

Педагогиня нагадала, що попри пандемію та неможливість проводити навчання наживо, вчителі та вихованці Української суботньої школи в Анкарі відзначали разом міжнародні, державні та традиційні свята й дати, присвячували їм цікаві онлайн-зустрічі. Зокрема у День Святого Миколая дітей привітав та поспілкувався з ними поет і видавець Іван Малкович, а у Всесвітній день Землі зустрілися та поспілкувалися головою громадської організації «Екологічна нація» Богданом Красавцевим.

Як повідомляв Укрінформ, у посольстві України в Туреччині Всесвітній День вишиванки відзначили, подарувавши перші вишивані сорочки маленьким українкам, які народилися в Анкарі, та відкрили виставку вишиванок проєкту Glow Art.

Фото: Ольга Будник