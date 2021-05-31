СКУ закликав владу Німеччини до мораторію на Північний потік-2
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.
Зауважується, що проєкт зустрів засудження в Європі та на міжнародному рівні як політична зброя Кремля, яка має на меті використати постачання газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами.
«Мораторій щодо Північного Потоку-2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства та підрив основ європейського правопорядку» – зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.
Тож СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також усіх друзів України підтримати цей заклик та закликати свої уряди підтримати мораторій щодо Північного Потоку 2.
Зокрема, мораторій повинен дати можливість:
- роз’яснити стратегічні наслідки «Північного потоку – 2», особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав – членів ЄС;
- провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту та вивчити його вплив на клімат, що має зробити незалежний орган;
- сприяти здійсненню загальної європейської енергетичної політики;
- врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов’язані з «Північним потоком – 2» і
- обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем та переглянути «Північний потік – 2»у світлі цієї дискусії.
- СКУ наголошує, що Північний Потік 2:
- підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;
- конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;
- загрожує і без того нестабільній безпеці України, і
- суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.
«Петиція, ініційована впливовим німецьким аналітичним центром Zentrum Liberale Moderne, висвітлюється ключовими німецькими та міжнародними медіа, її публікація запланована в провідному німецькому щоденному виданні. Як і СКУ, Zentrum Liberale Moderne та дві інші німецькі організації недавно були визнані Генеральною прокуратурою Російської Федерації небажаними організаціями в Росії», – повідомили в СКУ.
В організації додали, що канцлера Ангелу Меркель особисто повідомили про цей заклик, до якого долучилися багато знаних діячів Європи та Північної Америки, в тому числі колишній Президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес та колишній прем’єр-міністр Польщі Єжи Бузек, колишні міністри, високопоставлені дипломати та військові, депутати парламентів, відомі лідери думок та представники громадянського суспільства.
Нагадаємо, у березні СКУ закликав Німеччину, США та всю міжнародну спільноту вжити усіх можливих заходів задля негайної зупинки російського енергетичного проєкту «Північний потік-2», що наближається до свого завершення.