СКУ закликав владу Німеччини до мораторію на Північний потік-2

Світовий конґрес українців закликав Федеральний Уряд та Демократичні партії Німеччини негайно запровадити мораторій на російський газогін Північний потік-2, який планується добудувати цього літа.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.

Зауважується, що проєкт зустрів засудження в Європі та на міжнародному рівні як політична зброя Кремля, яка має на меті використати постачання газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами.

«Мораторій щодо Північного Потоку-2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства та підрив основ європейського правопорядку» – зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.

Тож СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також усіх друзів України підтримати цей заклик та закликати свої уряди підтримати мораторій щодо Північного Потоку 2.

Зокрема, мораторій повинен дати можливість:

роз’яснити стратегічні наслідки «Північного потоку – 2», особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав – членів ЄС;

провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту та вивчити його вплив на клімат, що має зробити незалежний орган;

сприяти здійсненню загальної європейської енергетичної політики;

врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов’язані з «Північним потоком – 2» і

обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем та переглянути «Північний потік – 2»у світлі цієї дискусії.

СКУ наголошує, що Північний Потік 2:

підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;

конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;

загрожує і без того нестабільній безпеці України, і

суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

«Петиція, ініційована впливовим німецьким аналітичним центром Zentrum Liberale Moderne, висвітлюється ключовими німецькими та міжнародними медіа, її публікація запланована в провідному німецькому щоденному виданні. Як і СКУ, Zentrum Liberale Moderne та дві інші німецькі організації недавно були визнані Генеральною прокуратурою Російської Федерації небажаними організаціями в Росії», – повідомили в СКУ.

В організації додали, що канцлера Ангелу Меркель особисто повідомили про цей заклик, до якого долучилися багато знаних діячів Європи та Північної Америки, в тому числі колишній Президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес та колишній прем’єр-міністр Польщі Єжи Бузек, колишні міністри, високопоставлені дипломати та військові, депутати парламентів, відомі лідери думок та представники громадянського суспільства.

Нагадаємо, у березні СКУ закликав Німеччину, США та всю міжнародну спільноту вжити усіх можливих заходів задля негайної зупинки російського енергетичного проєкту «Північний потік-2», що наближається до свого завершення.