У США на пісенний конкурс запросили українську молодь з усього світу

Некомерційна організація "Український американський дім" (Ukrainian American House) запросила на перший Міжконтинентальний пісенний онлайн-фестиваль Сalifornia Fest – United by song талановиту співочу молодь української діаспори Сполучених Штатів Америки, України та світу віком від 18 до 35 років.

Як передає Укрінформ, про це Ukrainian American House повідомила у Фейсбуці.

Мета Фестивалю – об’єднання талановитої співочої молоді української діаспори США й України засобами пісенного мистецтва довкола національної української культури і її неповторного колоритного народного мелосу, популяризація традиційної сучасної української пісні в Америці та світі.

Директор з культурних питань "Українського американського дому" Наталія Багмут записала відео із запрошенням.

Участь у фестивалі не потребує фінансових внесків. Охочі долучитися до конкурсу повинні надіслати:

своє якісне сценічне кольорове фото;

якісне відео: власного виступу або відеокліп з виконанням однієї пісні українською мовою;

відеозаявка виконавця, де має бути вказане ім’я та прізвище виконавця, країна, штат, місто чи село звідки є учасник, а також назва пісні та її автори.

До участі запрошуються як професіонали так і аматори. Відео матеріали надісилати з 1 червня по 1 серпня 2021 року на електронну адресу оргкомітету:nbagmut@uahouse.org

Усі виконавці будуть представлені в Facebook Ukrainian American House . Запросіть родичів та друзів проголосувати за своїх конкурсантів для розгляду присяжних та увійти до десятки найкращих.

Журі оцінять наступні критерії:

Якість пісенного твору (текст, мелодія, аранжування)

Вокальна майстерність.

Сценічна виразність

Загальна композиція відеоверсії твору.

Нагородження переможців Фестивалю:

Оголошення переможців Фестивалю відбудеться 24 серпня 2021 року в День Незалежності України у спеціальному святковому випуску програми «Час української пісні» на Ethno FM Radio 87.7FM USA об 11.00 за Каліфорнійським часом, у Facebook Ukrainian American House та YouTube каналі «ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ».

Переможці Фестивалю отримають грошову винагороду:

Гран – прі - $1,000 та запрошення до Сполучених Штатів Америки на Український Фестиваль у 2022 році

1 – місце - $500

2 – місце - $300

У першій десятці – $100

Учасники фестивалю, виконавці, які отримають визнання від професійного складу журі, будуть включені до мистецьких програм «Час української пісні» на Ethno FM Radio 87.7FM USA California Sacramento - протягом вересня місяця 2021 року, та представлені в американських ЗМІ - UA DIASPORA NEWS.

Приз глядацьких симпатій від програми

Переможця цієї номінації визначатиме широке слухацьке журі. Голосування у цій номінації буде проводитися на YouTube каналі «Час української пісні». Голосування за кращу пісню глядацьких симпатій буде проводитися на YouTube каналі «Час української пісні».

Кожен глядач може проголосувати за кращу пісню та її виконавця шляхом натиску знаку лайк під піснею, яка вам сподобається, починаючи з 1 серпня по 23 серпня 2021 року. Переможець з найбільшою кількістю лайків буде удостоєний персональної участі, годинного ефіру, у мистецькій програмі «Час української пісні» на Ethno FM Radio 87.7FM (USA California Sacramento).

Нагадаємо, у США в рамках виїзного консульського обслуговування громадян України у м. Норт-Порт, шт.Флорида відбулася зустріч з американськими родинами, які усиновили українських дітей.