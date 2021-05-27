У Молдові українську молодь запросили до конкурсу до Дня Незалежності України

Українську молодь Молдови з нагоди 30-ї річниці Незалежності України запросили долучитися до участі у конкурсі есе на тему: «Моє коріння з України».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив діяч української громади в Молдові, президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лекарцев.

«Друзі, майже 30 років минуло з моменту проголошення Незалежності України. У зв’язку з цим знаковим ювілеєм, ми разом з Національний Конгрес Українців Молдови, Institute of Democratisation and Development та Інформаційний портал української діаспори всього світу "Стожари" проводимо конкурс серед української молоді Молдови», – повідомив він.

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Для участі вам потрібно:

Написати коротке есе на тему: «Моє коріння з України». Для дітей 1-5 класів тема есе: «Я – українець Молдови»

Розмістити в Facebook або Інстаграм з хештегами #СильнішіРазом і #МоєКоріння

Конкурс триватиме до 12.06.21. Організатори оберуть трьох переможців і вручать цінні призи.

Нагадаємо, українські діти у Молдові на честь 15-тої річниці Дня вишиванки отримали вишиті сорочки у рамках акції «Народжені у вишиванках».