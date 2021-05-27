Маленьких українців Азербайджану запросили до конкурсу з нагоди Дня захисту дітей

Посольство України з нагоди Дня захисту дітей запросило маленьких українців Азербайджану взяти участь у конкурсі «Я створюю свій світ».

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Азербайджані.

«За правилами конкурсу потрібно буде трохи помріяти, проявити фантазію, і намалювати побачене, використовуючи різнокольорові крейди», – йдеться в повідомленні.

Захід проходитиме у внутрішньому дворику Посольства.

«Усі маленькі учасники отримують цікаві подарунки. Батьки не залишаться без уваги. Поки дітлахи будуть проявляти свою творчість, для дорослих буде проведена вікторина, присвячена Дню захисту дітей», – розповіли в посольстві.

Охочих просять зареєструватися за посиланням і звертають увагу, що кількість учасників обмежена.

Нагадаємо, українські діти у Молдові на честь 15-тої річниці Дня вишиванки отримали вишиті сорочки у рамках акції «Народжені у вишиванках».