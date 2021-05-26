Фотохудожники з України відвідали турецьку Каппадокію

Українські фотографи відвідали турецьку Каппадокію, де відзняли серію знімків, з яких планують зробити згодом виставку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеве видання FIB Haber.

«Ми дуже раді приймати у себе шановних фотохудожників, ми вдячні за цей візит», – сказав мер Гьореме Омер Ерен на зустрічі з групою українських фотографів.

Загалом Гьореме, що в провінції Невшехір, яка територіально сходиться з історичною областю Каппадокією, відомою своїми загадковими рельєфами, відвідали 18 українських фотографів.

Вони повідомили про те, що мають намір організувати в Україні виставку з відзнятих під час подорожі фотографій.

Нагадаємо, на україно-турецькому фестивалі «Зірки Туреччини», що проходив у травні у провінції Анталія, відбувся концерт українських дитячих творчих колективів.

Фото: FIB Haber