На Кіпрі українців запросили на Свято Дня Матері

Товариство Українсько-Кіпрської дружби й Українська творча студія на Кіпрі запросили українські родини з дітьми, які проживають на Кіпрі, відвідати 30 травня Свято Дня Матері.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

У програмі:

Майстер-клас з виготовлення родинного оберега;

Презентація діяльності Української творчої студії на Кіпрі;

Цікава фотозона та послуги професійного фотографа.

Захід відбудеться у неділю на території храму Св.Шарбеля в Лімасолі. Час початку: 11:00.

Участь безплатна, але організатори будуть вдячні за донати охочих для подальшого розвитку.

Зауважується, що кількість місць обмежена, попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

Нагадаємо, представники української діаспори Кіпру в Лімасолі та Нікосії відвідали Святкову Великодню літургію українською мовою, освятили паски та Великодні кошики за українською традицією.