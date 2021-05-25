На Кіпрі українців запросили на Свято Дня Матері
Укрінформ
Товариство Українсько-Кіпрської дружби й Українська творча студія на Кіпрі запросили українські родини з дітьми, які проживають на Кіпрі, відвідати 30 травня Свято Дня Матері.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.
У програмі:
- Майстер-клас з виготовлення родинного оберега;
- Презентація діяльності Української творчої студії на Кіпрі;
- Цікава фотозона та послуги професійного фотографа.
Захід відбудеться у неділю на території храму Св.Шарбеля в Лімасолі. Час початку: 11:00.
Участь безплатна, але організатори будуть вдячні за донати охочих для подальшого розвитку.
Зауважується, що кількість місць обмежена, попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.
Нагадаємо, представники української діаспори Кіпру в Лімасолі та Нікосії відвідали Святкову Великодню літургію українською мовою, освятили паски та Великодні кошики за українською традицією.