В Анкарі з’являться Український парк і вулиця Агатангела Кримського

Вулицю, на якій розташоване посольство України у столиці Туреччини, перейменують на вулицю Агатангела Кримського, також в Анкарі відкриють Український парк.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Розпочинаємо останній мій тиждень у Туреччині з приємних новин – вулиці Агатангела Кримського в Анкарі бути! Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім.Агатангела Кримського, 150-річчя з Дня народження якого ми відзначаємо цього року. Відтепер вулиця, на якій знаходиться наше Посольство, буде мати його ім’я. Залишилось завершити лише деякі формальності», – написав він.

Також, за словами Сибіги, незабаром в центрі Анкари, в одній із найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії впорядкування. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

«Хочу щиро подякувати турецькій стороні за постійну підтримку та всебічне сприяння і допомогу, яку ми завжди відчуваємо. Отже, наша мета «Більше України в Туреччині» продовжує наповнюватися змістом. Особливо приємно, що всі ці чудові подарунки від турецьких друзів ми отримали напередодні 30-річчя Незалежності України», – наголосив посол.

Нагадаємо, у посольстві України в Туреччині Всесвітній День вишиванки відзначили, подарувавши перші вишивані сорочки маленьким українкам, які народилися в Анкарі, та відкрили виставку вишиванок проєкту Glow Art.