У Нідерландах українці вдяглися у вишиванки та створили фотомозаїку

У Нідерландах з нагоди Дня вишиванки українські дипломати та представники діаспори вбралися у вишиванки.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, дипломати посольства України у вишиванках і з українським прапором сфотографувалися біля будівлі Палацу миру – того самого, у якому засідає Міжнародний суд ООН.

Фундація «Українці в Нідерландах» презентувала мозаїку із фото українців в Нідерландах.

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“Презентуємо всім нашу діаспорянську мозаїку з фото українців Нідерландів. Вишиванка – це вираження своєї національної та громадянської позиції, про культурну освіченість і духовну свідомість. У ній закодовано символи краси, добробуту, сили й обереги. Вдягаймо вишиванки! Показуємо свою національну красу світові!”, – йдеться на Фейсбук-сторінці фундації.

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Як повідомлялося, у третій четвер травня українці традиційно святкують День вишиванки. День вишиванки не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами.

Нагадаємо, у Брюсселі й інших містах Бельгії, попри пов’язані із пандемією COVID-19 обмеження, представники української діаспори та українські дипломати відзначили День вишиванки.

Фото: Софія Шовікова