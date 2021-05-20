У Брюсселі й інших містах Бельгії українці відзначили День вишиванки

У Брюсселі та в інших містах Бельгії, попри пов’язані із пандемією COVID-19 обмеження, представники української діаспори та українські дипломати відзначили День вишиванки, за повної поваги до законодавства Бельгії та з дотриманням всіх обов’язкових заходів перестороги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, у нас, у дипломатів, як і у всієї української громади в Бельгії, існує вже стала традиція – зустрічатися разом у День вишиванки, щоб відзначити це яскраве свято, ну і себе показати. Цього року не було організовано якихось масових заходів у зв’язку із COVID-19. Але люди почали приходити самі, з родинами, з дітьми, і їх помітно відразу. Такі зустрічі відбуваються зараз всюди – тут, у Брюсселі, а також Антверпені, в Брюгге, у Генку та в багатьох інших бельгійських містах», – зауважила з цього приводу аташе з питань культури Посольства України у Королівстві Бельгія Олена Париш, яку вдалося зустріти в центрі бельгійської столиці.

Дипломат наголосила, що цьогоріч Посольство України не планувало організованих громадських заходів на День вишиванки саме з огляду на обставини пандемії та супутні обмеження. Але цього року, на відміну від попереднього, коли люди просто не могли вийти на вулиці, вірус почав потроху відступати, що дозволило українцям Бельгії поновити традицію та прийти на міста зустрічей, які залишаються незмінними роками.

Як повідомлялося, у третій четвер травня українці вже традиційно святкують День вишиванки. Це свято не є офіційним, але його відзначають не лише в Україні, але й за її межами. Акція бере початок з ініціативи студентів Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, які у 2006 році запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

Нагадаємо, з нагоди святкування 15-річчя Дня вишиванки Українська асоціація «Єдність» та українці Угорщини виклали у Будапешті український орнамент з обгорнутих книг, а сам процес зняти на відео.

Фото: Дмитро Шкурко