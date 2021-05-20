Українські канадці боротимуться за звільнення політв’язнів у Росії – Хичій

Українська громада Канада докладатиме зусиль до звільнення політичних в’язнів із російських тюрем, консолідуючи підтримку міжнародної спільноти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій під час участі в онлайн конференції «Ситуація в окупованому Росією Криму».

«Необхідно, аби ув’язнені у Росії політичні бранці знали, що світ про них не забув, і що міжнародна спільнота домагається їх звільнення. Конгрес продовжить працювати над цим й упевниться, що уряд Канади й міжнародна спільнота рішуче реагують на російську воєнщину та порушення міжнародного права», – сказала Хичій.

За її словами, Конгрес українців Канади також привертатиме увагу світу до проблеми порушення прав людини у Криму.

«Дуже важливо підтримувати права кримськотатарського народу та усіх, хто живе під владою російських окупантів, а також робити усе можливе, аби підтримувати проблему жахливих порушень права людини у Криму серед пріоритетів нашого уряду», – зауважила президент української організації.

Нагадаємо, Олександра Хичій у статті для iPolitics висловила думку, що міжнародна спільнота має зайняти тверду позицію стосовно Росії та визнати її державою-спонсором тероризму.

Фото: Фейсбук