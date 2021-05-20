Українські канадці боротимуться за звільнення політв’язнів у Росії – Хичій
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій під час участі в онлайн конференції «Ситуація в окупованому Росією Криму».
«Необхідно, аби ув’язнені у Росії політичні бранці знали, що світ про них не забув, і що міжнародна спільнота домагається їх звільнення. Конгрес продовжить працювати над цим й упевниться, що уряд Канади й міжнародна спільнота рішуче реагують на російську воєнщину та порушення міжнародного права», – сказала Хичій.
За її словами, Конгрес українців Канади також привертатиме увагу світу до проблеми порушення прав людини у Криму.
«Дуже важливо підтримувати права кримськотатарського народу та усіх, хто живе під владою російських окупантів, а також робити усе можливе, аби підтримувати проблему жахливих порушень права людини у Криму серед пріоритетів нашого уряду», – зауважила президент української організації.
Нагадаємо, Олександра Хичій у статті для iPolitics висловила думку, що міжнародна спільнота має зайняти тверду позицію стосовно Росії та визнати її державою-спонсором тероризму.
Фото: Фейсбук