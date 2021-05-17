У Токіо українці провели дев’ятий день вишиванки

Українці Японії в рамках світової акції «Вдягни вишиванку і підтримай Україну!» вдев’яте зібралися відсвяткувати цей день.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Неприбуткова громадська організація українців у Японії «Краяни».

Зауважується, що парад вишиванок проводиться у Токіо третьої неділі травня з 2013 року за ініціативи та організації НПО Краяни та підтримки посольства України в Японії та місії Православної Церкви України в Токіо. За роки проведення захід став одним з наймасовіших у сфері представлення української культури в Японії та створення майданчика для комунікації та налагодження зв’язків між українцями та японцями, зацікавленими Україною.

«Цьогорічна ситуація з коронавірусною інфекцією Covid-19 завадила проведенню щорічного параду вишиванок вулицями столиці Японії, Токіо. Було вирішено провести День вишиванки на природі з максимальним дотриманням усіх вимог соціального дистанціювання та заходів індивідуальної безпеки», – розповіли Краяни.

За повідомленням, участь у заході взяли українці, японські друзі та громадяни інших країн, а також представник Мерії міста Йокогама. На відвідувачів заходу чекала цікава програма, та, як завжди, приємне спілкування у колі нових знайомих та щирих друзів. Однією з цікавинок програми був конкурс на кращу вишиванку із призами. На імпровізованій сцені учасники креативно, весело представляли своє вбрання.

Українські народні танці, розучування українських пісень, цікава вікторина із домашнім завданням все це залишило неповторне враження в учасників заходу.

«Я не перший раз беру участь у Параді вишиванок. Я добирався дві з половиною години сюди. Це завжди цікаво. Такі заходи дуже потрібні для японців. Кожна така зустріч – це чудова можливість дізнатись щось цікаве про Україну та українців», – зауважив один з учасників у інтерв’ю, яке взяли учні української школи «Джерельце».

Краяни додали: «Маємо надію, що наступного року ситуація з пандемією стабілізується, і ми повернемося до нашого звичного формату параду. Адже йти центральними вулицями Токіо, співаючи українські пісні – відчуття неповторне».

Як повідомляв Укрінформ, українську громаду Японії «Краяни» офіційно зареєстрували як неприбуткову громадську організацію з назвою «Асоціація дружби Японії та України Краяни».

Фото: НПО «Краяни»