Посольство України в Кенії запросило на перегляд фільму про Василя Сліпака
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Фестиваль проводиться за підтримки делегації ЄС в Кенії. Кінострічки з понад 20 європейських країн доступні онлайн до кінця травня 2021 року.
Щоб дивитися фільми безплатно, потрібно створити свій профіль на FestivalScope.
Ознайомитися з повним каталогом фільмів EFF в Кенії можна за посиланням.
Як повідомлялося, японський симфонічний оркестр Beethoven Sinfonietta проведе 27 червня в Японії концерт пам’яті українського оперного співака Василя Сліпака.
Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».
Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.
У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.