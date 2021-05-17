Посольство України в Кенії запросило на перегляд фільму про Василя Сліпака

Посольство України в Кенії запросило охочих подивитися під час віртуального фестивалю європейського кіно в Кенії фільм «Міф» про українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Фестиваль проводиться за підтримки делегації ЄС в Кенії. Кінострічки з понад 20 європейських країн доступні онлайн до кінця травня 2021 року.

Щоб дивитися фільми безплатно, потрібно створити свій профіль на FestivalScope.

Ознайомитися з повним каталогом фільмів EFF в Кенії можна за посиланням.

Як повідомлялося, японський симфонічний оркестр Beethoven Sinfonietta проведе 27 червня в Японії концерт пам’яті українського оперного співака Василя Сліпака.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.