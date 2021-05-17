Консульство України проводе виїзне обслуговування громадян у Гродно

Консульство України в Бресті 24 травня проводитиме у місті Гродно виїзне консульське обслуговування громадян.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні консульства.

Прийом громадян заплановано з 11:00 до 14:00 за адресою: м. Гродно, вул. Кабяка, 10Б, (приміщення Почесного Консульства України в Гродно; 2-й поверх, ТЦ "Серпантин").

Попередній запис за телефоном: +375 29 863 03 34.

Зауважується, вхід в приміщення, де проводитиметься прийом, здійснюватиметься з дотриманням заходів з протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19:

по одному;

в захисній масці;

в одноразових рукавичках;

зі своєю кульковою ручкою для підписання документів.

Як повідомлялося, посольство України у Франції проведе виїзне консульське обслуговування громадян в місті Страсбург 4 червня.