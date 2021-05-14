Посол України поговорив з українськими студентами про діаспору та культурні проєкти у Єгипті

Надзвичайний і повноважний посол України в Єгипті Євген Микитенко провів зустріч зі студентами інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету, під час якої, зокрема, говорили про українську діаспору у Єгипті та низку культурних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Арабській Республіці Єгипет.

У зустрічі також взяли участь радник Посла Руслан Нечай, другий секретар Посольства (Інформаційні питання та зв'язки зі ЗМІ) Богдан Горват. Організатором зустрічі був директор Центру Сходознавства та Африканістики Микола Мовчан.

Учасники розмови «Арабський світ у фокусі української дипломатії» говорили, зокрема, про важливість співпраці України з країнами арабського світу, а також про наступне:

про українську діаспору у Єгипті, бо вже у 20 рр. ХХ ст. розпочалася хвиля еміграції;

про святкування дня народження Лесі Українки і її зв'язок з Єгиптом, про видання її творів арабською мовою;

про культурні проєкти Посольства;

про постановку опери Джузеппе Верді «Аїда» (побутує думка, що написана вона була на честь відкриття Суецького каналу) в районі Західного Луксора, у виконанні якої взяли участь 150 українських музикантів і хористів.

про публічну дипломатію та її роль у правильному донесенні інформації.

Нагадаємо, на екранах єгипетських кінотеатрів показали українсько-американський фільм «Захар Беркут» (міжнародна назва The Rising Hawk) режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна – екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.