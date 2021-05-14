Представники української діаспори взяли участь в інвестиційному семінарі в Австралії

У місті Сідней у приміщенні компанії з підтримки стартапів Fіshburners відбувся інвестиційний семінар, присвячений залученню австралійських інвестицій в ІТ галузь України, у якому, зокрема, взяли участь представники української діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Австралії.

Захід відбувся за ініціативи австралійської компанії LQD Technology. Співорганізаторами семінару стали посольство України в Австралії, Союз українських організацій Австралії, Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії, а також Австралійсько-Українська Торгова Палата.

«Учасниками семінару стали представники австралійських урядових, ділових та академічних кіл, місцевого експертного середовища, а також української діаспори, серед яких варто відзначити президента Австралійсько-Української Бізнес Ради Дж.Йєппа, співголову Союзу українських організацій Австралії С.Романіва, Посла Австралії в Україні Бр.Едвардса (в режимі онлайн)», – йдеться в повідомленні.

З доповідями та презентаціями під час цього заходу виступили виконавчий директор та співзасновник компанії LQD Technology Х.Сімпсон, Посол України в Австралії М.Кулініч, співзасновниця та представник Австралійсько-Української Торгової Палати у штаті Новий Південний Уельс К.Аргеру, а також керівник підрозділу з пріоритетних інвестиційних секторів Австралійської комісії з питань торгівлі та інвестицій (AUSTRADE) Д.Теббатт.

Зауважується, що окремим елементом семінару стала панельна дискусія, у ході якої доповідачі поінформували гостей заходу про існуючі умови для реалізації проєктів в галузі інформаційних технологій у нашій країні, а також обговорили перспективні напрями для розвитку двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері.

«Доповідачі відзначили, що в Україні наразі існують всі необхідні передумови для подальшого зростання ІТ сектору та його активній інтеграції з провідними світовими гравцями у цій галузі. На думку Х.Сімпсона, вже сьогодні український ІТ ринок характеризується високою конкурентністю та вартісними перевагами у порівнянні з ринками інших країн. Компанія LQD Technology, співзасновником якої є Х.Сімпсон, активно зростає в Україні за рахунок наявності кваліфікованого місцевого персоналу та стабільного збільшення замовлень від потужних іноземних компаній», – повідомили у посольстві.

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Водночас Посол України в Австралії, виступаючи перед учасниками заходу, серед іншого звернув увагу на створення українським урядом низки механізмів з підтримки інвестиційних проєктів у нашій державі, а також наявних можливостях для розвитку співпраці у високотехнологічних галузях промисловості.

У відомстві додали, що жваву дискусію серед учасників заходу викликало питання успішного представлення українськими ІТ компаніями новітніх технологічних розробок на міжнародному ринку, а також впровадження найкращих світових стандартів у сфері управління діяльністю вітчизняних компаній цієї галузі.

Фото: посольство України в Австралії