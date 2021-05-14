Український жіночий хор переміг на престижному міжнародному конкурсі в Італії

Український жіночий хор Akademy Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського здобув гран-прі престижного міжнародного мистецького конкурсу Racconto di Primavera 2021.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Італії.

«Виступ українського колективу з ліричною композицією «Поки цвіте папороть» з фольк-опери Євгена Станковича вразив журі та продемонстрував всьому світу красу, витонченість і самобутність української народної пісні та ще раз підтвердив найвищий рівень національного хорового виконавства», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учні та вчителі Української суботньої школи ім. С.Крушельницької у Мілані провели святковий концерт до Дня матері.