У Японії відкрили виставку про Україну
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Японії.
«На експозиції представлено фотографії видатних місць різноманітних регіонів України, включно з Кримським півостровом, а також інформацію про історію та традиції корінного населення нашої держави – українців, кримських татар, кримчаків та караїмів. Захід реалізовано Посольством України в Японії у співпраці з «Джайка», – йдеться в повідомленні.
Партнери проєкту – Український інститут, Кримський дім та Етно-фотограф Анна Сенік / Ładna Kobieta.
У посольстві нагадали, що в японському J's Cafe протягом травня можна скуштувати український борщ та котлету по-київськи, а 18 травня буде проведено онлайн-семінар про Україну.
Нагадаємо, 16 травня неприбуткова громадська організація українців у Японії «Краяни» проведе дев’ятий День вишиванки у Токіо.