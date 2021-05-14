У Японії відкрили виставку про Україну

У Японії 14 травня відкрили виставку про Україну, яка проходить у рамках заходу «Місяць України» в приміщенні Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» JICA Plaza.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Японії.

Захід відбувся за участі посла України в Японії Сергія Корсунського, голови парламентської асоціації дружби «Японія – Україна» Ейсуке Морі та генерального директора Департаменту Близького Сходу та Європи «Джайки» Хідекі Мацунага. Читайте також: Посол України відзначив внесок голови Асоціації україністів Японії у розвиток українсько-японських зв'язків

«На експозиції представлено фотографії видатних місць різноманітних регіонів України, включно з Кримським півостровом, а також інформацію про історію та традиції корінного населення нашої держави – українців, кримських татар, кримчаків та караїмів. Захід реалізовано Посольством України в Японії у співпраці з «Джайка», – йдеться в повідомленні.

Партнери проєкту – Український інститут, Кримський дім та Етно-фотограф Анна Сенік / Ładna Kobieta.

У посольстві нагадали, що в японському J's Cafe протягом травня можна скуштувати український борщ та котлету по-київськи, а 18 травня буде проведено онлайн-семінар про Україну.

Нагадаємо, 16 травня неприбуткова громадська організація українців у Японії «Краяни» проведе дев’ятий День вишиванки у Токіо.