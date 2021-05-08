Консули проведуть зустріч з українськими громадянами в італійському місті Болонья

Генеральне консульство України в Мілані проведе консульське обслуговування українських громадян в місті Болонья 12 травня.

Як передає Укрінформ, про це генконсульство повідомило у Фейсбуці.

«Наша зустріч в м. Болонья, яку ми планували провести 10 березня ц.р., та яку змушені були перенести через погіршення епідемічної ситуації, все ж відбудеться – у найближчу середу, 12 травня 2021 року, працівниками Генконсульства буде здійснено раніше відкладене виїзне консульське обслуговування», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що всі записи на прийом під час виїзного консульського обслуговування в Болоньї, що були зроблені вами починаючи з 25 лютого на сайті генконсульства, залишаються дійсними.

Початок прийому: 11:00. Адреса проведення: Viale Europa, 3 (Parco San Donnino). Uscita della Tangenziale 8 (bis) Fiera. Контакт організаторів: 331 5697649, Мар’яна Сандулович.

Нагадаємо, голова сьомої муніципальної ради Мілана Марко Бестетті під час зустрічі з директором місцевої Української суботньої школи ім. С.Крушельницької, президенткою асоціації «Відроджена Україна» Марікою Забіякою, учнями та вчителя школи пообіцяв українцям підтримку.