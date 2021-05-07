Товариство українців у Фінляндії проведе річні звітно-виборні збори

Товариство українців у Фінляндії проведе звітно-виборні загальні збори ТУФ 29 травня, на яких кожен учасник може почути звіт роботи за рік і долучиться до прийняття рішень товариства, має право висувати себе або інших до складу правління.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Початок о 12.00 online Zoom. Час проведення 12.00-16.00. У разі послаблення обмежень на зібрання груп людей в приміщеннях, збори можуть бути проведені за особистої присутності членів Товариства. Можливі зміни будуть опубліковані завчасно.

Порядок проведення загальних зборів є згідно зі статутом Товариства.

1. Відкриття зборів, реєстрація учасників, організаційні питання. 1) Вибори голови зборів. 2) Вибори секретаря зборів 3) Вибори рахункової комісії. 2 особи. 4) Вибори перевірників протоколу засідання.5) Прийняття нових членів до товариства.

2. Звіт по діяльності ТУФ за 2020 рік.

3. Фінансовий звіт ТУФ за 2020 рік, стан сплати членських внесків.

4. Оцінка роботи правління та ухвалення фінансового звіту. Зняття фінансової відповідальності у зв’язку з закінченням строку повноважень.

*перерва*

5. Вибори членів правління та інших відповідальних осіб на період до наступних звітно-виборчих зборів 1) Члени правління 2) Члени ревізійної комісії. 3) Відповідальний за фінансову частину.

6. Затвердження плану діяльності на 2021 рік.

7. Розгляд додаткових питань, попередньо запропонованих членами Товариства.

8. Закриття зборів.

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Зауважується, що кожен член товариства має право запропонувати до порядку денного питання, що стосуються ТУФ і належать до компетенції та тематики загальних зборів. Просимо не пізніше ніж за тиждень письмово надсилати ваші питання на емейл ukrainian.community@gmail.com Вони розглядатимуться в порядку надходження і наявності часу.

«Ми чекаємо на усіх членів товариства, осіб, зацікавлених у нашій діяльності, кандидатів до вступу та всіх тих, у кого є ідеї стосовно розвитку організації», – йдеться в повідомленні.

ТУФ звертає увагу, що, згідно зі статутом Товариства, право голосу на зборах мають тільки члени товариства, які сплатили членські внески за відповідний фінансовий період. Тому ТУФ просить також сплатити внески за 2021 рік до дня проведення зборів. Вони складають 20 євро. Якщо хтось щойно вступив до Товариства, вступні внески складають додатково 10 євро.