Діаспора на Кіпрі відвідала Великодню літургію українською мовою

Представники української діаспори Кіпру в Лімасолі та Нікосії відвідати Святкову Великодню літургію українською мовою, освятити паски та Великодні кошики за українською традицією та трішки поспілкуватись один з одним.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Асоціація Товариство Українсько-Кіпрської дружби.

При цьому зауважується, що через карантинні обмеження українська громада Кіпру не змогла традиційно зібратися на святковий пікнік у другий день Великодня – понеділок.

Нагадаємо, Українська творча студія на Кіпрі при Товаристві Українсько-Кіпрської дружби провела майстер-клас із розпису Великодніх яєць із циклу заходів «Великодня Писанка», які проводяться за підтримки Посольства України в Республіці Кіпр.

Фото: Товариство Українсько-Кіпрської дружби