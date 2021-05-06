КУМФ проведе віртуальний концерт українського квартету LEONVOCI

У неділю, 9 травня, у серії віртуальних концертів Канадсько-Української Мистецької Фундації виступатиме український чоловічий вокальний квартет LEONVOCI.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Захід відбудеться о 1:00 PM EST у Північній Америці, та 20:00 в Україні. Концерт транслюватиметься наживо з Фейсбук-сторінки КУМФу.

Крім того, 8 травня КУМФ представить віртуальний проєкт «Розмови про музику», у межах якого Тарас Брилинський розмовлятиме з учасниками квартету LEONVOCI.

LEONVOCI – український чоловічий вокальний квартет, заснований 2015 року у Львові. В перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI – «Голоси левів» або ж «Голоси Львова». Репертуар гурту включає пісні, арії з опер та популярну музику різними мовами: іспанською, італійською, німецькою, французькою, польською, англійською та українською. Кожного року гурт LEONVOCI їздить у концертні тури у супроводі симфонічного оркестру країнами Європи.

Нагадаємо, до шостої річниці з дня загибелі лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка колектив LEONVOCI випустив пісню Кузьми «Мовчати».