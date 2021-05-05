Генконсульство в Гамбурзі подякувало отцю мітрату Стефану Воротняку за служіння українській громаді

Генконсульство України в Гамбурзі висловило щиру подяку отцю мітрату УГКЦ Стефану Воротняку за багатолітнє служіння інтересам української громади у Північній Німеччині та сприяння збереженню закордоном духовних і культурно-національних цінностей українського народу.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генконсульство України в Гамбурзі.

Фото: Генконсульство України в Гамбурзі

Зауважуються, що з цими словами звернулася до отця Стефана Генконсул України Ірина Тибінка з нагоди відзначення 25-річчя очолювання ним Української греко-католицької парафії Усіх Святих м.Гамбург. Урочистості з нагоди ювілею та проводів на заслужений відпочинок багаторічного духовного провідника українців на Півночі Німеччини відбулися 2 травня 2021 року після завершення Великодневої Літургії.

Фото: Генконсульство України в Гамбурзі

Фото: Генконсульство України в Гамбурзі

«У зв’язку з досягненням 75-річчя отець Стефан завершує цими днями своє перебування на посту пароха УГКЦ у Гамбурзі, який він посідав з 1996 року. Його наступником стає отець Павло Цвьок. Чин введення нового душпастиря для громади українців УГКЦ у Гамбурзі відбудеться о 11:00 год 9 травня 2021 року», – повідомили в Генконсульстві.

Нагадаємо, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 18 квітня у Мюнхені ввів на престол екзархату для українців у Німеччині та країнах Скандинавії нового екзарха владику Богдана Дзюраха.

Фото: Генконсульство України в Гамбурзі