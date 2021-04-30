Українці Мюнхена протестуватимуть 9 травня проти російської агресії

Українці Мюнхена проведуть 9 травня акцію проти агресивної російської політики та закликають співвітчизників у всьому світі вийти на вулиці своїх міст.

Про це повідомила Укрінформу Наталія Ткачук, одна з організаторів акції, яка пройде на площі Марієнплац у центрі баварської столиці з 13.00 до 18.00 в неділю.

«Російська пропагандистська машина продовжує працювати на повних обертах, готуючи громадян до війни з Україною. Тож українці повинні не самозаспокоюватись, а готуватись до найгіршого сценарію. Єдине правильне рішення сьогодні – сміливо дивитися правді в очі. Українці в Баварії не можуть і не хочуть мовчки спостерігати за діями ворога», – йдеться у заклику у Фейсбуці.

Зазначається, що українці Мюнхена виходять на центральну площу міста, щоби звернути увагу на цю небезпечну не лише для України, а і всього світу, ситуацію.

Підтримати акцію вже пообіцяли співвітчизники в Берліні, Лондоні, Римі, Лісабоні та Ризі. Організатори мюнхенської ініціативи закликають долучитися інші столиці та міста світу.

Нагадаємо, представники української діаспори в Бельгії за організаційної підтримки неурядової організації Promote Ukraine провели маніфестацію біля стін Європарламенту на знак протесту проти військової провокації Росії на кордонах з Україною та проти збереження її військової присутності на окупованих територіях України.