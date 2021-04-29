Генконсульство України у Стамбулі призупинило прийом громадян

Генконсульство України у Стамбулі не проводитиме прийом громадян з 29 квітня по 17 травня у зв'язку із запровадженими в Туреччині новими карантинними обмеженнями.

Як передає Укрінформ про це йдеться в повідомленні генконсульства.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю або здоров'ю, генконсульство просить звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 530 612 55 77 (є WhatsApp). Прийом громадян України відбувається виключно за попереднім записом.

На прийом можна записатися за посиланням. Детальна інформація щодо заповнення онлайн-форми тут.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України у Франції проведе консульське обслуговування громадян у місті Бордо 21 травня.

Фото: istanbul.mfa.gov.ua