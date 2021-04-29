СКУ оголосив про вакансії у своєму головному офісі в Торонто

Світовий конґрес українців (СКУ) оголосив про дві вакансії для роботи упродовж літа у своєму головному офісі в Торонто, Канада.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.

«Вакансії фінансуються за підтримки Канадської програми літніх робочих місць. Ці посади лише для тих, хто проживає в Канаді, можлива дистанційна праця. Просимо уважно переглянути кваліфікаційні вимоги до вакансій. Обидві посади на повну ставку, тривалість роботи 11 тижнів. СКУ буде продовжувати суворо дотримуватися всіх вказівок федеральних, провінційних та місцевих органів влади у галузі охорони здоров’я», – повідомили в організації.

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СКУ просить надсилати резюме разом з супровідним листом до 5:00 пополудні за часом у Торонто, 17 травня 2021 року, на адресу hr@ukrainianworldcongress.org. У темі потрібно вказати назву посади.

Умови для подання на ці програми:

на початок працевлаштування повинні бути віком від 15 до 30 років *

на початок працевлаштування бути громадянином Канади, постійним її мешканцем або особою, якій надається захист як біженцю відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців**

на початок працевлаштування мати ідентифікаційний номер і законне право працювати в Канаді відповідно до відповідного провінційного або федерального законодавства та його положень

* На початок працевлаштування вам має бути 15 років. На кінець працевлаштування вам може бути понад 30 років у випадку, що було 30 років на початок працевлаштування.

** Іноземні студенти не можуть брати участь у цій програмі. До іноземних студентів належать усі, хто тимчасово перебуває в Канаді для навчання і не є громадянами Канади, постійними мешканцями або особами, яким надано статус біженця в Канаді. Особи, які чекають на рішення про надання статусу біженця, а також особи, які мають тимчасову гостьову візу, молодіжну візу або робочу візу, також не можуть брати участь у цій програмі. Оскільки метою канадської програми щодо робочих місць на літо є підтримка молоді, яка виходить на канадський ринок праці, тимчасовий характер перебування іноземного студента в Канаді не дозволяє довгостроково бути пов’язаним з таким ринком праці.

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«Цього року всі позиції літніх вакансій Канади доступні в банку вакансій Канади. Ми заохочуємо заявників, які мають на це право, переглянути численні громадські українські організації Канади, котрі отримали фінансування, переглянувши список тут», – повідомив СКУ.