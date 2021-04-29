Сергій Кислиця: Українська громада дуже допомагає у роботі в ООН
Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.
«Наприклад, представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, коли ми торік організовували онлайн-прийом, був нашим ведучим. Активно співпрацюємо з українськими жіночими організаціями США. Коли проходило засідання комісії з питань статусу жінок, ми активно взаємодіяли з ними. Працюємо також із представниками кримськотатарської діаспори – вони тут доволі активні. Робимо часом спільні заходи з ними», – повідомив Кислиця.
Нагадаємо, новий посол України в США Маркарова провела зустріч з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.