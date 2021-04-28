СФУЖО привітала Спілку української молоді з 75-літтям у діаспорі

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) привітала Спілку української молоді (СУМ) з нагоди відзначення 75-ліття відновлення діяльності в еміграції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СФУЖО у Фейсбуці.

«Під гаслом «Бог і Україна» СУМ об’єднує українську молодь у 12 державах світу. На засадах глибокого патріотизму й національної духовності СУМ виховує свідомих українців, які всіляко сприяє збереженню української мови, історичного минулого, культурної національної спадщини України та її всебічної підтримки у протидії російській агресії», – нагадали у Федерації.

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Як повідомляв Укрінформ, свої вітання Спілці української молоді з нагоди 75-ліття відновлення діяльності в еміграції висловив Світовий конґрес українців (СКУ).

У Німеччині при вході до мюнхенського Катедрального собору Української Греко-Католицької Церкви на честь 75-річчя відновлення діяльності СУМ встановили пам’ятну дошку.