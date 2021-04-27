Ексміністр закордонних справ Чехії отримав орден Ярослава Мудрого

Чеський політик, депутат парламенту, колишній керівник МЗС Чеської Республіки Карел Шварценберг став кавалером українського ордену Ярослава Мудрого другого ступеня.

Високо нагороду депутату Палати депутатів вручив 27 квітня посол України в ЧР Євген Перебийніс, передає Укрінформ.

Карел Шварценберг відзначений нагородою за особистий видатний внесок у посилення престижу України, розвиток співробітництва між державами та за плідну громадську діяльність.

Фото: посольство України в ЧР

Цей політик категорично засудив анексію Криму Росією та загалом відомий своєю проукраїнською позицією. Кремль уключив Шварценберга в чорний список європейських політиків, який був створений як відповідь на введення санкцій у зв’язку з анексією Криму та розв'язання конфлікту на Донбасі.

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Євген Перебийніс зауважив, що така подія відбувається в приміщенні дипустанови вдруге – 15 років тому колишній український посол в Чехії Іван Кулеба вручив Орден Ярослава Мудрого Вацлаву Гавелу. Цього разу таку саму високу відзнаку отримує багатолітній соратник колишнього чеського президента Карел Шварценберг. Посол висловив глибоку вдячність чеському політику за підтримку України, її демократичного розвитку та європейського вибору.

«Від самого початку російської агресії проти України Карел Шварценберг став на бік України й назвав Росію тим, ким вона є насправді – державою-агресором, державою-окупантом», – наводить слова посла сайт української дипустанови в Празі.

Перебийніс також пригадав, що Шварценберг був одним з небагатьох європейських політиків, який у грудні 2013 року приїхав до Києва, щоб з трибуни Майдану особисто підтримати українців у їхній боротьбі за свободу.

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Карел Шварценберг зі свого боку подякував Президенту України за нагороду, відзначивши, що йому особливо приємно отримати орден князя Ярослава Мудрого, за правління якого «Україна стала частиною європейського простору». Чеський політик підтвердив свою незмінну підтримку територіальної цілісності України та її боротьби проти російської агресії.

З нагоди церемонії нагородження в Посольстві було також представлено виставку чеського фотографа Еугена Кукли «Євромайдан». На його світлинах зафіксовано, зокрема, окремі моменти перебування Карела Шварценберга у Києві в грудні 2013 року, коли чеський політик підтримав протестувальників на Майдані Незалежності та зустрівся зі студентами, які постраждали під час силового розгону Євромайдану 30 листопада.

Орден Ярослава Мудрого – одна з вищих державних нагород України. Ексміністру, а нині депутату парламенту була присуджена Президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, але вручити її довелося через пандемію лише зараз.

Принц Карел Шварценберг – чеський політик, колишній лідер партії TOP 09. З липня 1990 року по липень 1992 року працював канцлером (директором кабінету) в команді президента Вацлава Гавела. З 2004 по 2010 роки був сенатором муніципального округу Прага 6. Обіймав посаду міністра закордонних справ Чеської Республіки з 2007 по 2009 рік і знову з 2010 по 2013 рік. Балотувався на президентських виборах у 2013 році, пройшов у другий тур, фінішувавши на другому місці, набравши 45,19% голосів.

Фото: посольство України в ЧР