Українці Естонії організували зустріч з поетом та освітянином Богданом Томенчуком
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Естонській Республіці.
«Головною подією вечора стало авторське виконання віршів поетом з його поетичних збірок «Сподівайтесь мої тривоги» та «На паперті душі». Окрему увагу було приділено його публіцистичним творам, зокрема книзі, присвяченій відомому борцеві за незалежність України В’ячеславу Чорноволу «Він був пророком у своїй Вітчизні», – йдеться в повідомленні.
Зауважується, що до участі у вечорі долучилися представники українських громад з Франції, Сполучених Штатів та представники української творчої інтелігенції.
Нагадаємо, у березні в Естонії відбулася презентація книги письменника, журналіста, літературознавця, власного кореспондента агенції Укрінформ Олега Кудріна «Ліна Костенко», присвяченої життю і творчості видатної української поетеси.
Фото: посольство України в Естонії