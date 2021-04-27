Українці Естонії організували зустріч з поетом та освітянином Богданом Томенчуком

Союз українок Естонії за участі Конгресу українців Естонії та посольства України організував у Таллінні творчий вечір відомого українського поета й освітянина Богдана Томенчука.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Естонській Республіці.

«Головною подією вечора стало авторське виконання віршів поетом з його поетичних збірок «Сподівайтесь мої тривоги» та «На паперті душі». Окрему увагу було приділено його публіцистичним творам, зокрема книзі, присвяченій відомому борцеві за незалежність України В’ячеславу Чорноволу «Він був пророком у своїй Вітчизні», – йдеться в повідомленні.

Фото: посольство України в Естонії

Зауважується, що до участі у вечорі долучилися представники українських громад з Франції, Сполучених Штатів та представники української творчої інтелігенції.

Нагадаємо, у березні в Естонії відбулася презентація книги письменника, журналіста, літературознавця, власного кореспондента агенції Укрінформ Олега Кудріна «Ліна Костенко», присвяченої життю і творчості видатної української поетеси.

Фото: посольство України в Естонії