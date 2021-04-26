Українці Кіпру презентували роботи учасників проєкту «Косівська кераміка – диво Гуцульщини»

Українська творча студія на Кіпрі, що діє при Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби», презентувала роботи учасників творчого проєкту «Косівська кераміка – диво Гуцульщини».

Як передає Укрінформ, про це Українська творча студія на Кіпрі повідомила у Фейсбуці.

«Такий проєкт на Кіпрі ми робили вперше. Стало приємно, що до нього залучилося багато охочих. Діти і дорослі проявили інтерес до нашої рідної української культури взагалі, та українських народних ремесел, зокрема», – йдеться в повідомленні.

Фото: Українська творча студія на Кіпрі

Учасники проєкту дізналися більше про українське гончарство та спробували власноруч виготовити предмети із глини, а також навчилися створювати сюжетні композиції з елементами декоративного розпису в стилі косівської мальованої кераміки.

Фото: Українська творча студія на Кіпрі

Надалі цей проєкт матиме продовження. У планах на майбутнє – проведення майстер-класу з виготовлення сувенірів з глини та їх оздоблення тощо.

Фото: Українська творча студія на Кіпрі

«Ми впевнені, що представлені роботи дітей надихнуть всіх, хто полюбляє декоративно-прикладне мистецтво, долучатися до наших майбутніх заходів», – зауважила керівник Української творчої студії на Кіпрі Алла Гринчук.

Нагадаємо, Українська творча студія на Кіпрі при Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» провела майстер-клас із розпису Великодніх яєць із циклу заходів «Великодня Писанка», які проводяться за підтримки Посольства України в Республіці Кіпр.

Фото: Українська творча студія на Кіпрі