Посольство України в Лівані призупинило консульський прийом громадян

Посольство України в Лівані у зв’язку з карантинними обмеженнями тимчасово припинило консульський прийом громадян з 26 квітня до 10 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Зауважується, що попередні записи на прийом в онлайн черзі на цей період скасовані.

З термінових питань (оформлення проїзних документів для термінового виїзду з країни, документів, пов’язаних зі смертю тощо) посольство просить звертатися на електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua.

У випадках надзвичайного характеру за участі громадян України в посольстві працює цілодобова гаряча лінія за телефоном +961 592 16 68.

Нагадаємо, посольство України в Естонії призупинило прийом громадян в консульському підрозділі до 3 травня у зв’язку із продовженням у країни жорстких карантинних з метою зменшення стрімкого зростання захворювання населення на коронавірус COVID-19.