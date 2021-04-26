Посольство України в Лівані призупинило консульський прийом громадян
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Зауважується, що попередні записи на прийом в онлайн черзі на цей період скасовані.
З термінових питань (оформлення проїзних документів для термінового виїзду з країни, документів, пов’язаних зі смертю тощо) посольство просить звертатися на електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua.
У випадках надзвичайного характеру за участі громадян України в посольстві працює цілодобова гаряча лінія за телефоном +961 592 16 68.
Нагадаємо, посольство України в Естонії призупинило прийом громадян в консульському підрозділі до 3 травня у зв’язку із продовженням у країни жорстких карантинних з метою зменшення стрімкого зростання захворювання населення на коронавірус COVID-19.