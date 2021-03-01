У Празі провели акцію на підтримку Стерненка

У столиці Чехії під посольством України українці провели акцію з підтримки активіста Сергія Стерненка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 5 канал.

Фото: 5 канал

Мирну акцію підтримки провели понад десять людей. Вони скандували гасла та тримали у руках плакати, на яких, зокрема, було написано: «Волю Стерненку», «Сьогодні він, завтра – ти», «Свободу українським політв’язням».

Як інформувало агентство, у багатьох містах України та за кордоном в суботу відбулася акція на підтримку Стерненка. Зокрема, у Польщі та Канаді.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.

Фото: 5 канал