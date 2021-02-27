У Варшаві відбулася акція на підтримку Стерненка

У Варшаві в суботу відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка.

Участь у ній взяли кількадесят осіб, які зібралися біля посольства України у Варшаві, а згодом перейшли до розташованого неподалік пам’ятника Тарасові Шевченку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Своєю акцією ми намагаємося привернути увагу європейської спільноти до ситуації в Україні щодо справи Сергія Стерненка та нашої судової системи”,- повідомила одна з організаторок варшавської акції Олена Петрів.

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За її словами, сьогоднішня акція не була останньою. Активісти продовжуватимуть висловлювати свою позицію з цього приводу. Наступна акція у Варшаві запланована на 9 березня.

Як інформувало агентство, у багатьох містах України та за кордоном в суботу відбулася акція на підтримку Стерненка.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.