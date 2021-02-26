Посол Канади прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза з нагоди ювілею Лесі Українки прочитала вірш видатної поетеси Contra spem spero! українською, англійською і французькою мовами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на Ютуб-каналі BBC News Україна.

«Без надії сподіваюсь», або Contra spem spero!, вважають творчим кредом Лесі Українки. Вона написала цей вірш у 1890 році, коли їй було 19 років.

Contra spem spero!

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть – і настане

Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей,

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!

Пані Ґаладза є українкою за походженням, працює послом у Києві з 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які підготували, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.