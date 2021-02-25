СКУ закликав неупереджено та об'єктивно розслідувати справу Стерненка

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив занепокоєння щодо кримінального переслідування громадського активіста Сергія Стерненка та закликав українські інстанції до правдивого розгляду справи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Світового конґресу українців.

«СКУ поділяє занепокоєність громадянського суспільства в Україні щодо кримінального переслідування Сергія Стерненка, обвинувачення якого спричинило потужну хвилю протестів по всій країні. СКУ закликає всі інстанції до об’єктивного та неупередженого розгляду апеляції у цій справі», - йдеться в заяві організації.

В СКУ нагадали, що кожен громадянин має право на законний захист і справедливий суд, а неефективне розслідування та політичний тиск на слідство є прямим порушенням Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

«Будь-які розслідування та судові процеси повинні відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями», - зазначили в Конгресі.

В організації також зауважили, що реформування судової та правоохоронної систем та відновлення довіри до суспільства до них є першочерговим завданням для української влади.

«Політичне гальмування судової реформи в Україні ставить під загрозу міжнародний імідж України як демократичної, правової, європейської держави та грає на руку нашому ворогу, кремлівському агресору», - резюмували в СКУ.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві.