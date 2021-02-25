СКУ закликав неупереджено та об'єктивно розслідувати справу Стерненка

СКУ закликав неупереджено та об'єктивно розслідувати справу Стерненка

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Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) висловив занепокоєння щодо кримінального переслідування громадського активіста Сергія Стерненка та закликав українські інстанції до правдивого розгляду справи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Світового конґресу українців.

«СКУ поділяє занепокоєність громадянського суспільства в Україні щодо кримінального переслідування Сергія Стерненка, обвинувачення якого спричинило потужну хвилю протестів по всій країні. СКУ закликає всі інстанції до об’єктивного  та неупередженого розгляду апеляції у цій справі», - йдеться в заяві організації.

В СКУ нагадали, що кожен громадянин має право на законний захист і справедливий суд, а неефективне розслідування та політичний тиск на слідство є прямим порушенням Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

«Будь-які розслідування та судові процеси повинні відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями», - зазначили в Конгресі.

В організації також зауважили, що реформування судової та правоохоронної систем та відновлення довіри до суспільства до них є першочерговим завданням для української влади.

«Політичне гальмування судової реформи в Україні  ставить під загрозу міжнародний імідж України як демократичної, правової, європейської держави та грає на руку нашому ворогу, кремлівському агресору», - резюмували в СКУ.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві.

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