У США помер голова Світової ліги українських політв’язнів Богдан Качор

У США на 97-му році життя відійшов у вічність український суспільно-культурний та політичний діяч, голова Світової ліги українських політичних в’язнів Богдан Степанович Качор.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив історик Михайло Романюк.

Трагічна подія сталася 22 лютого.

Богдан Качор народився 14 листопада 1924 року в с. Лешнів Бродівського повіту (тепер – Золочівського району Львівської області) у сім’ї місцевих селян. У часи німецької окупації в 1942–1943 роках навчався у Бродівській торговельній школі. Належав до Юнацтва Організації українських націоналістів та виконував функції зв’язкового. Влітку 1943 року за підпільну націоналістичну діяльність був заарештований гестапо.

Качор перебував у тюрмах Бродів, Золочева та на Лонцького у Львові. У жовтні 1943 р. етапований до німецького концентраційного табору Аушвіц де просидів до січня 1945 р. Відтак, з наближенням фронту, переведений до концтабору Маутгаузен в Австрії, а у квітні – до табору Ебензе в тій же Австрії. У травні того самого року був звільнений американською армією. Потім три роки перебував у таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині.

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Після звільнення Качор здобув освіту інженера-економіста та у 1948 році переїхав до Аргентини, де на той час мешкали його батько, брат і сестра. Здобув освіту магістра економіки в університеті в Буенос-Айресі. Був одним зі співзасновників Спілки української молоді в Аргентині, головою Центрального товариства «Просвіта» в Буенос-Айресі, активним членом Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського, співзасновником і скарбником Українського інформативно-видавничого інституту, який видавав журнал «Вільна Україна» та книжки іспанською мовою про визвольну боротьбу в Україні. Активно долучився до роботи Закордонних частин ОУН, обіймає ключові посади місцевого теренового проводу ОУН.

У 1975 р. через родинні обставини Богдан Качор з сім’єю переїхав до США, де понад двадцять років очолював відділ Організації оборони чотирьох свобод України в Нью-Йорку, довший час був секретарем її Головної Управи. Від часу прибуття у США він належав до Управи Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку, де виконував функції фінансового секретаря. Також був секретарем Союзу українських політичних в’язнів у США та членом Управи Світової ліги українських політичних в’язнів, яку очолив 1998 року. Одним з останніх досягнень Ліги є отримання дозволу на відкриття української експозиції у музеї гітлерівського концтабору Аушвіц.

Також Качор відомий своєю меценатською діяльністю. Брав дієву участь у побудові пам’ятників Тарасу Шевченкові в Буенос-Айресі (Аргентина) та в Енкарнасіоні (Парагвай), воїнам ОУН – УПА на цвинтарі Святого Духа в Гемтонбурзі (США), Петрові Федуну – «Полтаві» у Бродах Львівської обл., Степанові Бандері у Бучачі Тернопільської обл., виданні книжок, зокрема, двох томів праць провідного ідеолога збройного підпілля ОУН П. Федуна – «Полтави» та багатьох інших проєктах.

Нагадаємо, 20 лютого на 74 році обірвалося життя довголітньої провідної членкині Спілки Української Молоді Віри Гайдамахи (у дівоцтві Лавриненко).

Фото: photo-lviv.in.ua