Український посол привітав нового душпастира українців на Кіпрі з призначенням

Новопризначений священик для українських греко-католиків Кіпру отець Василь Захарусь отримав привітання з призначенням від Посла України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського на особистій зустрічі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр у Фейсбуці.

Пан посол та священник під час зустрічі обговорили низку питань, пов’язаних з розвитком душпастирства в Республіці Кіпр та наданням душпастирської опіки українцям на острові.

Також дипломат відзначив важливість духовної місії для згуртування української громади в Республіці Кіпр, а також для забезпечення духовних потреб українців в республіці.

Як повідомлялося, ієромонах Студійського уставу отець Василь Захарусь був призначений служителем на Кіпрі терміном на два роки та розпочав своє служіння з 2 січня.

Священник мешкає в Нікосії – одному із двох міст острова, де найбільше сконцентрована українська громада. Також багато українців мешкають у Лімасолі.

Ієромонах раніше неодноразово відвідував Кіпр на свята і надавав духовну опіку нашим вірним. Такі душпастирські візити о. Василь розпочав ще у 2014 році.

Фото: Посольство України в Республіці Кіпр