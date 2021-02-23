Український посол привітав нового душпастира українців на Кіпрі з призначенням
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр у Фейсбуці.
Пан посол та священник під час зустрічі обговорили низку питань, пов’язаних з розвитком душпастирства в Республіці Кіпр та наданням душпастирської опіки українцям на острові.
Також дипломат відзначив важливість духовної місії для згуртування української громади в Республіці Кіпр, а також для забезпечення духовних потреб українців в республіці.
Як повідомлялося, ієромонах Студійського уставу отець Василь Захарусь був призначений служителем на Кіпрі терміном на два роки та розпочав своє служіння з 2 січня.
Священник мешкає в Нікосії – одному із двох міст острова, де найбільше сконцентрована українська громада. Також багато українців мешкають у Лімасолі.
Ієромонах раніше неодноразово відвідував Кіпр на свята і надавав духовну опіку нашим вірним. Такі душпастирські візити о. Василь розпочав ще у 2014 році.
Фото: Посольство України в Республіці Кіпр